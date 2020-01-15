«Бог даст, сериал выйдет в 2021-м»: Федор Добронравов о новом сезоне «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов, сыгравший в «Сватах» Ивана Будько, рассказал о седьмом сезоне телепроекта. Съемки культового сериала проходят в Белоруссии, пишет Тeleprogramma.pro.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — сказал актер.

В новом сезоне «Сватов» зрители смогут увидеть главных героев Ивана Будько и его супругу Валюху в молодости. Роль юного Будько сыграет сын Федора Добронравова.

Также известно, что в телепроекте появится новый персонаж — директор сельского клуба Палыч. Его сыграет звезда «Улиц разбитых фонарей» Михаил Трухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Сваты» погрузилась в тяжелую депрессию после окончания съемок.