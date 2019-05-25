Звезда сериала «Сваты» погрузилась в тяжелую депрессию после окончания съемок

Российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько в сериале «Сваты», рассказала о депрессии после завершения съемок. Артистка отметила, что ради роли ей приходилось ограничивать себя во многом. Однако настоящим испытанием для нее стало окончание работы.

«Я каждый раз очень ждала новых съемок в „Сватах“. Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия», — приводит StarHit слова Татьяны.

Актриса призналась, что очень гордится ролью Валентины и не обижается, если на улице какой поклонник случайно назовет ее таким именем.

Вместе с Кравченко в популярном сериале снялись Федор Добронравов, Людмила Артемьева и Даниил Белых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о юбилее Татьяны Кравченко.