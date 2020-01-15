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В подмосковном домашнем приюте для детей суррогатных матерей умер младенец

, 11:53 | Валентин Черников 13

Следователи возбудили уголовное дело о незаконной торговле людьми и причинении смерти ребенку по неосторожности.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев

Смерть младенца в импровизированном приюте для детей суррогатных матерей в подмосковном городе Одинцово повлекла возбуждение двух уголовных дел. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По информации следствия, мальчик появился на свет от суррогатной матери в декабре 2019 года. После рождения его перевезли в квартиру, где содержались трое младенцев, рожденных аналогичным способом. Дети находились в домашнем приюте, пока их биологические родители-иностранцы оформляли на них документы, в том числе для вывоза малышей за рубеж.

Как уточняет KP.RU, ребенок получил родовую травму — кефалогематому. Она же, как пишет издание, стала причиной отказа матери от ребенка и его передачи на попечение в фирму, которая занимается суррогатным материнством. О его смерти в полицию сообщила няня детей — нанятая работница домашнего приюта.

«По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного», — сообщила представитель Следственного комитета

Правоохранители осмотрели квартиру, опросили няню и соседей. Из компании, которая проводила программы суррогатного материнства изъяты все документы. Троих новорожденных перевезли в детскую городскую больницу.

Следователи установят обстоятельства трагедии и оценят законность сделок с детьми организации-попечителя. Возбуждены уголовные дела о незаконной торговле людьми и причинении смерти ребенку по неосторожности. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, младенец умер во время домашних родов в Петербурге.

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