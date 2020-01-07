Названы самые дорогие футболисты Европы

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг самых дорогих футболистов пяти ведущих лиг Европы: Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. В списке представлены 166 игроков «большой пятерки» стоимостью более 50 миллионов евро.

Самый дорогой футболист — нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Его трансферная стоимость — 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге расположился форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг — 223,7 миллиона евро, а замыкает тройку Мохамед Салах из «Ливерпуля» — его стоимость 175,1 миллиона евро.

Обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, капитан испанского клуба «Барселона», оказался всего лишь на восьмой строчке. А звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал даже в первую десятку рейтинга — он занял только 49-е место.

Известно, что 11 из 20 игроков из ведущих пяти европейских лиг, чья трансферная стоимость превышает 100 миллионов евро, выступают за английские клубы.

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