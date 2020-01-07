  1. Пятый канал
  4. Названы самые дорогие футболисты Европы

Названы самые дорогие футболисты Европы

, 18:32 | Мария Скрипкина Видео 34

Международный центр спортивных исследований представил рейтинг самых дорогих футболистов, куда вошли 166 игроков стоимостью более 50 миллионов евро.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / se4, Panoramic, Matt Wilkinson via www.imago-ima, AFP7

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг самых дорогих футболистов пяти ведущих лиг Европы: Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. В списке представлены 166 игроков «большой пятерки» стоимостью более 50 миллионов евро.

Самый дорогой футболист — нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Его трансферная стоимость — 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге расположился форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг — 223,7 миллиона евро, а замыкает тройку Мохамед Салах из «Ливерпуля» — его стоимость 175,1 миллиона евро.

Обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, капитан испанского клуба «Барселона», оказался всего лишь на восьмой строчке. А звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал даже в первую десятку рейтинга — он занял только 49-е место.

Известно, что 11 из 20 игроков из ведущих пяти европейских лиг, чья трансферная стоимость превышает 100 миллионов евро, выступают за английские клубы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дзюба с товарищами празднуют Новый год в блестящих обтягивающих костюмах.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Наука любить: как заинтересовать мужчину определенного знака зодиака

Последние новости

19:21
«Кто за это ответит?» Мария Захарова напомнила, к каким ошибкам уже привела концепция вседозволенности, насаждаемая США
18:59
Спутник НАСА нашел «двойника» Земли в созвездии Рыб
18:49
Крюков оценил финал фильма «Вторжение»
18:32
Названы самые дорогие футболисты Европы
18:16
«Скажем прямо — очень неловко»: с Киркорова слетели плавки на Мальдивах
17:59
Белорусский экипаж побеждает в общем зачете после третьего этапа в гонке грузовиков

Сейчас читают

«Как идол богини»: дочь Синди Кроуфорд снялась без бюстгальтера
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]