«Одноклассники» подвели итоги 2019 года

«Одноклассники» обнародовали итоги 2019 года по аудитории и ее активности в коммуникационных сервисах. Так, пользователи соцсети отправили друг другу 45 миллиардов подарков за минувшие двенадцать месяцев — в четыре раза больше, чем в 2018-м. Таким образом, «Одноклассники» подтвердили свой статус главного сервиса для поздравлений в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.

ОК.ru

В пиковые дни количество подарков превышало полмиллиарда в сутки — например, в День Матери (662 миллиона), 8 марта (более 500 миллионов) и в канун Нового Года (рекордный 1 миллиард). Аудитория отправителей также продемонстрировала значительный рост — на целых 45%.

«Одноклассники» весь год напряженно работали над улучшением платформы видеозвонков. Это привело к значительному увеличению среднего количества вызовов в сутки (на 56%). Выросло также число ежемесячных заявок в друзья (на 50%) благодаря внедрению алгоритмов рекомендаций на базе нейросетей. Высокая активность пользователей положительно сказалась на росте общей ежедневной аудитории «Одноклассников» (на 2,8% в декабре 2019 года), в том числе и мобильной (на 11%).

ОК.ru

Число стикеров и их отправителей выросло в два раза. Также высокие результаты продемонстрировали контентные и развлекательные сервисы соцсети. Среднее время просмотра видео в «Одноклассниках» выросло на 27%. Зрители проявляли высокий интерес не только к пользовательскому, но и профессиональному контенту. Например, новый сезон флагманского шоу «ОК на связи!» и собственный новогодний эфир соцсети собирали миллионы просмотров.

Далеко идущие планы компании включают в себя выпуск собственного сериала на своей видеоплатформе в 2020 году. Большим изменениям подвергся также музыкальный сервис «ОК», получивший в 2019-м улучшенные алгоритмы рекомендаций, сервисы поиска похожих треков и новую витрину.

Активное развитие получила и игровая платформа. Разработчикам мобильных игр суммарно выплатят более 600 миллионов рублей за 2019 год — в два раза больше, чем за прошлый аналогичный период. Масштабным обновлениям подвергся также сервис продажи товаров из Китая. Суммарное количество заказов превысило 4,5 миллиона.

ОК.ru

В 2020 году технологии сервиса будут интегрированы в совместные продукты с AliExpress Russia. Количество предпринимателей, которые ведут личные страницы в соцсети, выросло до одного миллиона человек. Новая платформа бизнес-профилей и запуск собственного рекламного кабинета внутри «Одноклассников» привела к росту доходов от рекламы в 2,2 раза по сравнению с показателями прошлого года.