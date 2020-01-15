Жена внука Пугачевой отдыхает на Бали в сексуальном мини-бикини

Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым на новогодние праздники отправились покорять джунгли на острове Бали. Влюбленные наслаждаются тропическими пейзажами и не устают выкладывать свежие фотографии в свои личные блоги. Недавно модель опубликовала новый снимок в Instagram.

Алена Краснова подметила, что с солистом группы Multiverse они поселились в самом сердце джунглей, выбрав отель с бассейном. Наслаждаясь солнцем и морским воздухом, девушка позирует перед фотокамерой в сногсшибательном зеленом мини-бикини. Своим поклонникам девушка продемонстрировала стройное тело и аппетитные формы.

«Дух захватывает от этого невероятного вида», — пишет жена старшего сына Орбакайте.

Поклонники возлюбленной Никиты Преснякова по достоинству оценили пикантную фотосессию девушки. Однако многие фанаты обеспокоены разнообразием животных видов на острове и боятся, как бы никакое насекомое или зверь не укусил знаменитую красотку.

«Красиво очень, но страшно что змеюка где-нибудь большая или скорпионы, пауки и прочие. Бр»;

«Природа — лучшее что у нас есть!»;

«Какой-нибудь комар укусит ну страшно, а так, конечно, очень красиво»;

«Думаю, что через год сделаете Кристину бабушкой»;

«Красавица»;

«Алена красота какая ты просто супер!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена внука Пугачева порадовала фанатов новогодним фото.