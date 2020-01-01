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  4. «Леди в красном!» Жена внука Пугачева порадовала фанатов новогодним фото

«Леди в красном!» Жена внука Пугачева порадовала фанатов новогодним фото

, 15:02 | Мия Субботина Фото 730

Алена Краснова позировала вместе с мужем Никитой Пресняковым в нарядных костюмах.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова порадовала поклонников новым романтическим снимком с мужем в своем Instagram-профиле. В кадре 22-летняя Алена Краснова позирует в алом бальном платье с пышной юбкой. Элегантный образ девушки дополнили крупные серьги. Сын Орбакайте и Преснякова выбрал белую сорочку и классический черный костюм. На фотосессии не обошлось без хлопушек и конфетти, которые придали снимку новогодней атмосферы.

«С Новым годом, ребята», — подписала пост звезда.

Instagram @alenaakrasnova

Звездная пара встретила праздник на даче Примадонны на Истре. Вместе с друзьями и близкими они планируют насладиться прогулками на свежем воздухе, тишиной, отсутствием городской суеты и уютными вечерами у камина. Поклонники пожелали Алене и Никите счастья в 2020 году, а также сделали комплименты им.

«Очень красивые»;

«С Новым Годом. Волшебные»;

«Леди в красном!»;

«С новым годом! Вы очень красивая пара»;

«Красивая пара, счастья вам ребята и любви. Любуюсь вами», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Аллы Пугачевой оделась не по погоде.

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