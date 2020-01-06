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«Леди в красном»: Любовь Толкалина рассказала, чему научила ее дочь

, 22:26 | Мия Субботина Фото 421

Актриса в шикарном платье разместила совместный кадр с наследницей.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина поделилась фотографией со своей дочерью Марией на личной странице в Instagram. Артистка позирует вместе с наследницей в нарядах красного цвета в праздничной обстановке: на полу и на камине расположены подарочные коробки, а за спиной дочери актрисы и режиссера Егора Кончаловского — воздушные шарики.

«Помните, вместо подведения итогов прошедшего года, я задумала благодарить? Это Благодарение — моей Марии @welcometomaria… Когда-то с ее приходом — в моей жизни началось происхождение ценностей. Сейчас она учит меня тому, чему я не смогла научить ее…», — написала знаменитость.

Толкалина добавила, что дочка помогла ей стать добрее и терпимее к людям, а также отучила смотреть на вещи критически, давать оценки, вешать ярлыки и следовать стереотипам.

«Научила меня быть уверенной в вещах невидимых, ежедневно молиться и по-настоящему верить, и доверять…», — добавила она.

Instagram @tolkalinaliuba

Фанаты актрисы восхитились семейным кадром и осыпали комплиментами звезд.

«Какие очаровательные»;

«Леди в красном»;

«Как это верно, дети нас многому учат»;

«Девочки, красавицы! Вы такие разные, но такие настоящие, замечательные. Счастья вам», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Толкалиной в нижнем белье показала процесс подготовки к фотосъемке.

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