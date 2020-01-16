Брэдли Купер увлекся «новой девушкой Бонда»

Пока экс-возлюбленная Ирина Шейк отдыхает с друзьями и новым парнем в Таиланде, Брэдли Купер тоже не теряет времени и пытается наладить свою личную жизнь — на днях его заметили флиртующим с обворожительной актрисой Аной де Армас, пишет Radar Online.

Похоже 31-летней брюнетке удалось растопить сердце голливудского мачо — пара весь вечер не расставалась друг с другом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴛᴇᴀᴍ ʙʀᴀᴅʟᴇʏ ᴄᴏᴏᴘᴇʀ (@team.bradleycooper) 15 Янв 2020 в 4:46 PST

«Брэдли выбрался для Аны, и они довольно долго болтали в холле гостиницы», — отмечает сторонний наблюдатель.

Обаятельный Купер буквально озарял «новую девушку Бонда» своей лучезарной улыбкой, а обворожительная красотка кубинского происхождения бесконечно смеялась над каждой его шуткой. Во время беседы Брэдли нежно обнимал Ану. Не дождавшись конца вечера, пара уехала со светского мероприятия, выскользнув через боковую дверь.

«Было ясно, что между ними тонны химии», — добавил источник.

Кубинская красавица ранее была замужем за испанским актером Марком Клотте в 2011 году, но супруги прожили всего два года. В 25-м фильме про Бонда Ана де Армас сыграет новую подружку знаменитого агента 007.

Ранее 5-tv.ru писал, что папарацци засняли похудевшего Брэдли Купера в день его 45-летия.