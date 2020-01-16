Фастфуд обеспечил более половины рынка общепита России в 2019 году

Фастфуд окончательно завоевал рынок общественного питания в России — это следует из результатов исследования рынка по итогам года. «Известия» его изучили. Более половины обедов пришлись на точки быстрого питания.

О причинах экономисты спорят, но потребители объясняют так: это быстро и вкусно — считают 60% опрошенных, и примерно столько же признают — фастфуд вреден и калориен. Действительно в среднем один гамбургер или порция картошки содержит на 10-20% больше калорий, чем первое или второе блюдо из столовой.

К чему ведет такой перекус представить несложно. В США — на родине фастфуда, объявили о начале эпидемии ожирения еще в конце 60-х, когда каждый четвертый американец был с лишним весом — 24,3%. К началу 80-х уже каждый третий, а к 2030-му по прогнозам — будет каждый второй.

Мы пока отстаем, вон где Америка и где мы, но и фастфуд у нас только в перестройку появился. Догоним и перегоним. И надо готовиться, следом неминуемо изменятся стандарты красоты — смотрим на передовиков — бодипозитив зародился на западном побережье США и сейчас шагает по планете. Достаем из запасников Рубенса и Кустодиева. Ждем когда это станет снова модно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Юлия Снигирь решила набрать вес на фастфуде.