«Хочется чего-то гаденького»: Снигирь решила набрать вес на фастфуде

Российская актриса Юлия Снигирь по просьбам фанатов вынуждена была начать набирать вес. Знаменитость пошла по наиболее легкому пути и отправилась в заведение фастфуда. Артистка опубликовала в Instagram красочный снимок, на котором позирует с пачкой высокоуглеводного печеного картофеля в руках.

«По просьбе телезрителей набираю вес», — сообщила под фото телезвезда.

Instagram @yuliasnigir

Поклонники популярной 36-летней актрисы высказали переживания по поводу набора веса кумира. Большинство фанатов посчитало, что Юлия Снигирь обладает идеальной фигурой, кторую не стоит портить лишними килограммами.

«Не верю!»

«Не надо»;

«Может, кто подержать просто дал?»

«Брось бяку!» — написали обеспокоенные фолловеры.

По поводу «выходки» артистки с фастфудом высказалась известный эксперт в области питания Елена Соломатина. По мнению специалиста, набрать вес можно и с помощью полезных продуктов: орехов, белка, масел и других.

«Поправляться нужно исключительно на здоровых продуктах питания. Не прибегая к фастфуду и трансжирам. Бывают моменты, когда хочется чего-то гаденького… А вы подумайте, каким нагрузкам подвергнете свой организм!» — цитирует слова диетолога сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Снигирь ругательствами ответила на поздравления после тайной свадьбы.