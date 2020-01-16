Скончался сын автора «Властелина колец» Кристофер Толкин

Сын автора бестселлера «Властелин колец» Джона Толкина Кристофер скончался на 96-м году жизни. Он являлся третьим наследником писателя и редактировал большую часть его книг, в том числе те произведения, которые были изданы после его смерти. Как уточняет издание Mirror, в их числе — «Сильмариллион» и «История Средиземья».

Кроме того, он нарисовал карты для «Властелина колец».

Примечательно, что Толкин-младший категорически не воспринимал экранизацию работ своего отца — кинотрилогий «Властелин колец» и «Хоббит».

Последние годы жизни он провел во Франции со своей второй женой Бали Толкин.

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