Умер журналист и писатель Владимир Бушин

Писатель, публицист, журналист, участник Великой Отечественной войны Владимир Бушин скончался на 96-м году жизни. Как уточняет радио «Говорит Москва», он уснул и не проснулся.

Бушин родился 24 января 1924 года в Московской области. В 1941 году окончил школу в Москве, осенью 1942-го ушел на фронт, в 1945-м участвовал в боевых действиях против Японии в Маньчжурии.

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.

Его первые стихи были опубликованы в армейской газете. После окончания Литературного института имени Горького в 1951 году он работал в «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Молодая гвардия» и «Дружба народов».

С 1987 года публиковался в газетах «День», «Завтра», «Советская Россия», «Правда», «Патриот», «Молния», «Дуэль», «Своими именами» и других изданиях. Написал несколько книг.

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