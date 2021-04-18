Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Женские имена могут вызывать у противоположного пола абсолютно разные реакции. Например, обладательницу грубовато звучащего имени «Тамара» мужчины будут опасаться, считая чересчур волевой. А вот «мягкие» Ксении, наоборот, вызовут у них лишь приятные ассоциации. Эксперты определили три имени, которые больше других ласкают мужской слух.

Алиса

Это имя ассоциируется у сильного пола с некой легкой, загадочной, таинственной кокеткой. Что вообще-то является сущей правдой. Алиса — многогранная личность, способная на смелые, порой, отчаянные поступки.

Алиса очень коммуникабельна, поэтому познакомиться и произвести на мужчину должное впечатление ей не составит труда. Она никогда не станет строить из себя недотрогу и в общении проявит лишь искренность и детскую непосредственность.

В длительных отношениях Алиса не перестает восхищаться своим избранником. Она никогда не теряет ласку и нежность, которые демонстрировала в конфетно-букетный период, пишет Femmie.ru.

Елена

Мягкое звучание имени вызывает у мужчин лишь приятные ассоциации. Елена довольно долго будет оставаться загадкой для своего молодого человека. Однако его это отнюдь не расстроит, а только еще больше раззадорит.

Елена считается доброй и сострадательной девушкой, всегда способной прийти на помощь.

Однако ее эмоциональное состояние очень нестабильно, она нуждается в уравновешенном спутнике. Потому что сейчас она может горько плакать в подушку, а уже через полчаса заливисто хохотать на дискотеке вместе с подружками.

Олеся

Мужчинам эта девушка представляется милым беззащитным ангелочком. Однако внутри Олеси есть огромный стержень — она способна пережить любые трудности.

Олеся очень преданный человек, однолюб. Однако откроется она своему партнеру совсем не сразу. Ей понадобится некоторое время, чтобы начать доверять избраннику в полной мере.

Эта красавица обычно является хорошей хозяйкой: в ее доме всегда уютно, чисто, а на кухне обязательно пахнет каким-нибудь вкусным угощением.

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