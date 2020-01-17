  1. Пятый канал
  4. Дочь Ларисы Гузеевой резко набрала вес из-за гормональной терапии

Дочь Ларисы Гузеевой резко набрала вес из-за гормональной терапии

, 8:52 | Ниса Мурзанаева Видео

Ольга Бухарова долгое время принимала сильнодействующие препараты. Девушка страдала от поликистоза яичников.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_, @newdecada, ТАСС /Геодакян Артем

Дочь Ларисы Гузеевой 19-летняя Ольга Бухарова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Сложности начались осенью ушедшего года, пишет Starhit. В ноябре девушка почувствовала недомогание и обратилась к врачам с жалобой на боли внизу живота.

«Девушки поймут меня, ибо это то самое чувство, когда непонятно, нужно ли идти к специалистам или это очередной цикл, боль в кишечнике от неудачного приема пищи или беременность», — поделилась наследница телеведущей.

Доктора обнаружили у Ольги Бухаровой поликистоз яичников. Медики сделали девушке операцию и прописали гормональные лекарственные препараты. В декабре дочке Ларисы Гузеевой сообщили — она полностью здорова.

Вот только за выздоровление Ольге Бухаровой пришлось заплатить немаленькую цену. Девушка рассказала, что полтора месяца страдала от депрессии в тяжелой форме и других не менее неприятных изменений в организме.

«Резкий набор веса, задержка жидкости, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон и метаболизм, боли в кишечнике и мигрени, от которых теряешь сознание», — поведала дочь телезвезды.

В настоящий момент Ольга Бухарова чувствует себя хорошо и старается, как можно скорее, привести свое тело в форму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Ларисы Гузеевой боится повторной операции.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.57
0.14 68.66
0.29
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

9:52
Создание авиакомпании в ДФО обойдется в 30 миллиардов рублей
9:44
«Здесь нет для них работы!»: канадцы требуют уехать принца Гарри и Меган Маркл
9:30
Как не стать жертвой мошенников при использовании банкоматов —советы Роскачества
9:16
Более 15 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском
9:16
Давид Манукян высмеял слухи об избиении Ольги Бузовой
9:04
Крещенские купания не для украинцев: в ПЦУ вновь решили переписать историю

Сейчас читают

Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]