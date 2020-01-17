Дочь Ларисы Гузеевой резко набрала вес из-за гормональной терапии

Дочь Ларисы Гузеевой 19-летняя Ольга Бухарова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Сложности начались осенью ушедшего года, пишет Starhit. В ноябре девушка почувствовала недомогание и обратилась к врачам с жалобой на боли внизу живота.

«Девушки поймут меня, ибо это то самое чувство, когда непонятно, нужно ли идти к специалистам или это очередной цикл, боль в кишечнике от неудачного приема пищи или беременность», — поделилась наследница телеведущей.

Доктора обнаружили у Ольги Бухаровой поликистоз яичников. Медики сделали девушке операцию и прописали гормональные лекарственные препараты. В декабре дочке Ларисы Гузеевой сообщили — она полностью здорова.

Вот только за выздоровление Ольге Бухаровой пришлось заплатить немаленькую цену. Девушка рассказала, что полтора месяца страдала от депрессии в тяжелой форме и других не менее неприятных изменений в организме.

«Резкий набор веса, задержка жидкости, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон и метаболизм, боли в кишечнике и мигрени, от которых теряешь сознание», — поведала дочь телезвезды.

В настоящий момент Ольга Бухарова чувствует себя хорошо и старается, как можно скорее, привести свое тело в форму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Ларисы Гузеевой боится повторной операции.