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Рэпер Джош Стоун обвинил Ариану Гранде в плагиате

, 12:09 | Валентин Черников 163

Исполнитель подал на певицу в суд за якобы кражу слов для «7 rings» из его трека о наркодилере.

Фото: imago/eventfoto54

Американский рэпер Джош Стоун подал в суд на Ариану Гранде, сообщает TMZ. Хип-хоп-исполнитель заявил, что певица украла припев из его трека «You Need It I Got It» для своей песни «7 rings». Музыкант указал, что припевы композиций схожи по словам и по ритму.

Стоун от лица наркодилера зачитывает: «Тебе нужно — у меня есть». Гранде повторяет: «Я хочу это — я беру это». В английской версии при этом меняется только начальное слово. На этом основании Джош потребовал от Арианы прибыль, полученную за «7 rings», и попросил суд запретить ей исполнять хит.

Трек рэпера увидел свет в 2017 году, а песня Арианы вышла в 2019-м. По словам хип-хоп-исполнителя, в период продвижения собственного музыкального материла он встречался с продюсерами, среди которых был Томми Браун. Он же работал с Гранде над всеми ее студийными альбомами. Рэпер вспомнил, что в свое время Браун проявлял интерес к композиции «You Need It I Got It».

В прошлом году Гранде уже указывали на плагиат в «7 rings». Другой хип-хоп-исполнитель Soulja Boy заявлял, что артистка украла слова из его композиции «Pretty Boy Swag». По мнению рэпера Chainz, артистка скопировала его клип на трек «Door Swanging». А исполнительница Princess Nokia посчитала, что «7 rings» похожа на ее песню «Mine».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за «Кукушку».

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