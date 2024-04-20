Латвийского рэпера Платину выдворят из России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Музыкант был задержан 19 апреля на концерте в одном из клубов Томска

Латвийского рэпера Платину выдворят из России

Фото: Telegram / Платина / sosamuzik300

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Латвийского рэпера Роберта Плаудиса, известного как Платина, принудительно выдворят из России. Соответствующее решение принял Кировский районный суд Томска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные объединенной пресс-службы судов Томской области, музыканта привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков и оштрафовали на четыре тысячи рублей. Также суд постановил принудительно выдворить 29-летнего исполнителя из России.

Рэпер был задержан 19 апреля на концерте в одном из клубов Томска. Прежде он уже попадал в поле зрения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая просила правоохранителей проверить его тексты на пропаганду наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Латвии сообщили о планах властей выслать 24 россиянина.

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