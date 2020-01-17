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Видео: Индийский Т-72 эффектно встал на дыбы перед трибуной со зрителями

, 17:01 | Алиса Маркова Видео 37

Трюк сделанного по российской лицензии танка встретили восторженными аплодисментами.

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Фото, видео: Twitter / @towersight, РИА Новости / Евгений Биятов

Пользователей Twitter поразило видео, на котором Т-72М1 индийский вооруженных сил внезапно встает на дыбы. Покрытый пестрым камуфляжем танк мчался по полигону с большой скоростью, ведя при этом огонь из своего 125-миллиметрового орудия, а затем резко повернул налево, направившись к трибуне со зрителями. Т-72М1 остановился буквально в нескольких метрах от изумленных зрителей, а затем встал на дыбы, подняв в воздух внушительное облако пыли.

Публика, судя по всему, нисколько не испугалась, и наградила экипаж танка аплодисментами и восторженными криками. Трюк был частью демонстрационной программы в честь Дня армии. Индия обладает внушительным парком Т-72: по состоянию на 2016 год, в ее бронетанковых силах насчитывалось порядка 1950 таких боевых машин. Они выпускались сначала по советской, а затем и российской лицензии под обозначением «Ajeya».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что британцы признали российский Т-14 совершенным танком.

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