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«Йожимся и зожимся»: Ксения Собчак показала упругие ягодицы на занятиях йогой

, 20:04 | Алиса Старжевская Фото 1 150

Светская львица выложила в блог свежий кадр с отдыха на Мальдивах.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак ранее утверждала, что старается не афишировать место отдыха, поэтому публикует фотографии с отпуска с задержкой. Видимо, в этот раз, Собчак решила сделать исключение — она охотно демонстрирует, как расслабляется с подругами на Мальдивах. Новое фото звезда выложила на своей страничке в Instagram.

На райские острова Ксения отправилась в компании своего супруга, а также дизайнера Яны Расковаловой, певицы Глюкозы и их мужей. Светская львица на свежем кадре исполняет сложную стойку на голове и локтях. Существует мнение, что делая эту асану, вы чувствуете эффект выполнения всех других упражнений, которые существуют в йоге.

Instagram @xenia_sobchak

«Йожимся и зожимся — я в стойке, а Яна уже после нее», — каламбурит звезда.

Видно, что Собчак наслаждается отдыхом — знаменитости нежатся на роскошной вилле Soneva Fushi, купаются в водах Индийского океана и играют в теннис.

Однако поклонники оценили далеко не спортивные успехи Собак — многих привлекли подтянутые ягодицы, которые продемонстрировала звезда, стоя в асане.

«Отличные ягодицы»;

«Да, Ксюшка все хорошеет и хорошеет. Молодец»;

«Шикарная женщина», — написали преданные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак и Богомолов платят за виллу на Мальдивах полтора миллиона рублей в сутки.

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