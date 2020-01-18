Картина Климта, найденная спустя 22 года внутри стены, оказалась подлинником

Эксперты подтвердили подлинность картины австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины», найденной спустя 22 года после исчезновения. Об этом рассказал глава аппарата полицейского управления итальянского города Пьяченце Филиппо Сорди.

«Исследования продлились месяц с момента обнаружения, эксперты, назначенные прокуратурой, подтвердили подлинность картины», — цитирует Сорди РИА Новости.

Представитель полиции добавил, что теперь с полотном будут работать другие эксперты. Они собираются искать на картине отпечатки пальцев и другие улики, которые могут пролить свет на ее исчезновение.

«Пока картина будет храниться в охраняемом сейфе итальянского Центробанка, она остается в распоряжении судебных органов», — сказал Сорди.

«Портрет женщины» до середины прошлого декабря считался украденным в течение 22 лет. Картина была обнаружена садовниками, которые очищали стены от плюща. Она лежала в нише за перегородкой в черном мешке, скрытом густой растительностью.

Сначала искусствоведы сомневались в подлинности картины. Дело в том, что она прекрасно сохранилась. Детективы считают, что «Портрет женщины» Климта лежал в мешке все 22 года. Вероятно, похитители оставили ее в укромном месте сразу после преступления, но не смогли вернуться из-за поднявшейся шумихи. При этом не исключается, что картина хранилась в другом месте, а недавно была подброшена в простенок.

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