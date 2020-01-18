Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке

Президент России прилетел в Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 году после кровопролитных боев с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Волховского и Ленинградского фронтов. Тогда осажденный город вновь получил сухопутную связь со страной.

Отец Владимира Путина сражался и был ранен как раз на Невском пятачке — так называют плацдарм на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта во время битвы за Ленинград. Поэтому сначала глава государства отправился туда. Он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». Он установлен в память о более чем 60 тысячах героях, отдавших свои жизни за спасение города.

В памятном мероприятии также участвовали полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

После российский президент возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, осмотрит трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну», посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Полностью блокада Ленинграда была снята только через год, 27 января 1944 года.