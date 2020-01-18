Звезды российского шоу-бизнеса рассказали о планах на Крещение

Семья артистов Антона и Виктории Макарских отметит Крещение, окунувшись в воды реки Иордан, сообщает Teleprogramma.pro. Певица рассказала, что вместе с мужем в этот день они всегда стараются совершить омовение и поприсутствовать на службе в церкви.

В «послужном списке» водоемов, где побывали Макарские на Богоявление числится море в Израиле, источник Гремячий ключ под Сергиевым Посадом, а также водоем в столичных Филях. В этом году артисты вместе с детьми отправились в Израиль к реке Иордан — считается, что именно в ней принял крещение Иисус Христос.

«Мы, православные, верим в то, что вся вода в мире в этот Праздник освящается. Поэтому, даже если у кого-то нет возможности по каким-то причинам куда-то ехать, можно с искренней молитвой даже окунуться под душем дома. Главное — вера!», — сказала Виктория.

Певица Ольга Кормухина в этом году не будут купаться в проруби. Артистка пояснила, что в ночь на 19 января будет в дороге, поэтому не сможет соблюсти эту традицию, пишет РИА Новости.

«В прошлые годы на Крещение мы окунались в купели в разных местах. Мне запомнился источник Архангела Михаила в Подмосковье. У меня болела спина, но была примерно такая же теплая погода и я рискнула. И спина прошла. Один раз купель была в Псковском озере, невероятные ощущения», — поделилась воспоминаниями Ольга.

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