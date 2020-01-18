Путин на Пискаревском кладбище почтил память героев, отдавших жизни за спасение Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил венок к монументу «Мать-Родина». После он пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. Также глава государства положил цветы на безымянную могилу, где, как считают работники Пискаревского кладбища, захоронен погибший во время 900-дневной осады города погиб родной брат президента.

В братских могилах на Пискаревском кладбище покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, которые погибли от холода, голода, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов-защитников города. Комплекс был возведен на месте массовых захоронений, открытие состоялось в 1960 году.

18 января российский лидер принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 году после кровопролитных боев с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Волховского и Ленинградского фронтов. Тогда осажденный город вновь получил сухопутную связь со страной.

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Перед тем, как приехать на Пискаревское мемориальное кладбище, глава государства возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке. Отец Владимира Путина сражался и был ранен как раз на Невском пятачке — так называют плацдарм на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта во время битвы за Ленинград.

После президент РФ осмотрит трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну», посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Полностью блокада Ленинграда была снята только через год, 27 января 1944 года.