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  4. Владимир Путин осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну»

Владимир Путин осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну»

, 15:28 | Алиса Маркова Срочная новость 46

Российский президент прилетел в Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Глава государства Владимир Путин, который 18 января участвует в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине со Дня прорыва блокады Ленинграда, ознакомился с трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну".

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