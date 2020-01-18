Глава государства Владимир Путин, который 18 января участвует в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине со Дня прорыва блокады Ленинграда, ознакомился с трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну".
Владимир Путин осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну»
Сегодня, 15:28 | Алиса Маркова В России Срочная новость 46
Российский президент прилетел в Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
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