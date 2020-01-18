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Свекор Натальи Водяновой стал самым богатым человеком в мире

, 21:48 | Мия Субботина Видео 184

Акции Бернара Арно стали дороже на 0,7%. Это ему помогло возглавить список богатейших людей мира.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Список богатейших людей мира, по версии Forbes, возглавил Бернар Арно — свекор российской супермодели Натальи Водяновой. Состояние главы французской компании Moet Hennessy — Louis Vuitton оценивается в 117 миллиардов долларов. Главу Amazon Джеффа Безоса он сместил на второе место — его состояние равно 115,6 миллиардам долларов.

Как пишет издание, миллиардеру на руку сыграло то, что акции его компании стали дороже на 0,7%. Это принесло ему почти два миллиарда долларов. Акции Amazon, напротив, подешевели и в результате Безос потерял 760 миллионов долларов.

Известно, что сын Арно Антуан уже девять лет состоит в отношениях с российской моделью Натальей Водяновой. Они пока живут без штампа в паспорте, но в канун Нового года бизнесмен сделал предложение матери своих детей. В скором времени они сыграют свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Водянова рассказала, почему считает себя классной мамой.

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