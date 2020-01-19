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«Пойдем, выйдем!»: охранник ТЦ в Подмосковье вызвал на бой подростка

, 0:00 | Светлана Шевченко Видео 10

«Страж порядка» торгового центра разнимал драку между подросками, избил одного до лежачего состояния, а потом решил выяснить все «по-мужски».

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

В подмосковных Химках между подростками и сотрудниками охраны торгового центра «МЕГА» произошел конфликт, дошедший до серьезной драки. Видео инцидента выложил в сети один из очевидцев.

На кадрах видно, как один из охранников подошел, чтобы разнять потасовку между подростками, и несколько раз ударил одного из дерущихся по голове. После чего молодой человек упал на пол и некоторое время не мог подняться.

Потом рьяный «страж порядка» ТЦ вытолкал второго участника конфликта в сторону выхода из торгового центра и вернулся к побитому молодому человеку. Свидетели произошедшего попытались объяснить охраннику насколько он не прав, что привело к еще большей ссоре. На помощь ему подошли еще двое сотрудников и попытали, правда, вежливо автора видео прекратить съемку происходящего. Однако, молодой человек оказался с крепкими нервами и продолжил снимать.

Тут конфликт и вовсе стал перерастать в разборку «по-мужски». Охранник ТЦ решил вызвать избитого им парня на бой.

«Если ты мужчина, сюда иди. Если ты мужчина, пойдем выйдем», — кричал он в его адрес, сняв даже для удобства пиджак.

Ему стал вторить и подошедший на помощь еще один охранник. При этом конфликт с самого начала сопровождался огромным количеством нецензурной речи с обеих сторон.

Поведение охранников позднее в ТЦ «МЕГА Химки» назвали неприемлемыми и извинились перед посетителями.

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