Коннор Макгрегор одержал стремительную победу нокаутом над Дональдом Серроне. Бой длился всего 40 секунд.
Коннор Макгрегор победил нокаутом Дональда Серроне
Сегодня, 8:38 | Светлана Шевченко Спорт Срочная новость 186
Бой длился всего 40 секунд.
Читайте также
+3° 761 мм рт. ст.
87%
87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
-0.04 68.54
-0.12
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 9:09
- Изменения в Конституции РФ: почему это стало возможным именно сейчас
- 8:44
- «Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секунд
- 8:38
- Коннор Макгрегор победил нокаутом Дональда Серроне
- 8:25
- Олейник победил американца Грина болевым приемом во втором раунде
- 8:23
- «Не узнать!» Резко помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластике
- 8:07
- «Трус»: чемпион Bellator Шлеменко прокомментировал драку охранника ТЦ с подростком