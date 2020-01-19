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  4. Коннор Макгрегор победил нокаутом Дональда Серроне

Коннор Макгрегор победил нокаутом Дональда Серроне

, 8:38 | Светлана Шевченко Срочная новость 186

Бой длился всего 40 секунд.

Коннор Макгрегор одержал стремительную победу нокаутом над Дональдом Серроне. Бой длился всего 40 секунд.

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