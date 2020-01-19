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«Я не бухал»: врач показал пятую точку пациентке вместо приема и попал на видео

, 14:57 | Игорь Рязов Видео 33

Уверенного в своей трезвости сотрудника больницы уже уволили из медицинского учреждения.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Пациентка больницы № 3 в городе Миасс Челябинской области записала на видео общение с, предположительно, нетрезвым врачом. Ролик она выложила в сеть.

Видео начинается с того, что сотрудник больницы показывает пятую точку пациентке. Она в ответ громко возмущается, подчеркивая, что врач находится на работе. Далее женщина пытается выяснить у доктора, из-за чего он напился.

«Я не бухал», — парирует врач.

После этого пациентка говорит, что заранее договорилась о приеме и приехала издалека. Несмотря на это, ей сначала пришлось прождать полтора часа, а потом столкнуться с пьяным доктором. Далее женщина требует, чтобы ей сделали описание к флюорографии.

«Сделаем», — несмотря на все произошедшее уверено говорит ей доктор.

В Минздраве Челябинской области 5-tv.ru сообщили, что инцидент произошел вечером 16 января. Врач был уволен на следующий день после служебной проверки. Главврач больницы принес пациентке извинения.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее врач «скорой» приехал на вызов пьяным и не смог спасти пациента.

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