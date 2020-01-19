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Россияне начали активно скупать жилье в Турции

, 16:41 | Игорь Рязов Видео 12

Граждане РФ вошли в тройку самых активных иностранных покупателей турецкой недвижимости.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Россияне стали чаще покупать жилье в Турции — за 2019 год число таких сделок увеличилось на 26%. В результате граждане РФ вошли в тройку самых активных иностранных покупателей турецкой недвижимости.

За прошлый год россияне заключили 2,89 тысячи сделок по покупке жилья в Турции. Опередили граждан РФ жители Ирака и Ирана — 7,6 и 5,4 тысячи сделок соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

При этом аналитики подчеркнули, что в целом спрос на турецкую недвижимость за год сократился на 2%. Всего было проведено 1,3 миллиона сделок. Это количество включает в себя покупку и продажу жилья, осуществляемые между только гражданами Турции.

Возросший интерес россиян к турецкой недвижимости объясняется изменениями паспортной программе страны. Об этом сообщил директор агентства недвижимости Tolerance Homes. Он напомнил, что в 2018 году турецкие власти снизили порог вложений в недвижимость для получения гражданства в четыре раза: с одного миллиона долларов до 250 тысяч долларов.

Отмечается, что чаще всего россияне покупают жилье в Анталье и Аланье. В целом у иностранцев наибольшим спросом пользуется недвижимость в Стамбуле и Анталье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских застройщиков могут обязать сдавать жилье с мебелью.

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