Ветеран, которой обещал помочь Путин, рассказала о своей жизни

94-летней Софье Степановне из Брянской области, которой накануне обещал помочь Владимир Путин, в тот же день дали инвалидность. Об этом рассказала ее невестка Нина Маслова, ухаживающая за ней в селе Куршановичи. По ее ловам, свекровь не встает с постели уже пять лет, и все это время никакого внимания ни от властей, ни от медиков она не получала.

Не пользовалась пенсионерка и никакими льготами, хотя является участником Великой Отечественной войны и ветераном труда. Семья в сентябре обратилась в соответствующие инстанции с просьбой присвоить пожилой женщине инвалидность, но им отказали. По словам Нины Масловой, сказали, что «бабуля ходячая».

«А когда уже Владимиру Владимировичу рассказала там Панченко в Ленинграде, тогда уже звонок поступил, ей уже, считай, ночью дали первую группу, уже приезжал глава администрации…», — рассказала невестка.

Кроме того, уже ранним утром в воскресенье семью навестил прокурор из административного центра Климово и сотрудники собеса.

«В общем, все закружилось… Я просто хочу передать Владимиру Владимировичу большое спасибо, заодно благодарство от нашей бабушки за то, что за пять лет на нее внимание хоть кто-то обратил», — сказала Нина Маслова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне в Санкт-Петербурге, куда Владимир Путин приезжал по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда, к нему на Пискаревском кладбище обратилась Надежда Панченко. Женщина попросила помочь 94-летней матери получить полагающиеся ей льготы. На обращение спустя несколько часов отреагировали власти Санкт-Петербурга и Брянской области, которые пообещали разобраться в ситуации и помочь ветерану.