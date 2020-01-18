Власти Петербурга и Брянска помогут обратившейся к Путину женщине

Власти Санкт-Петербурга и Брянска помогут обратившейся к Владимиру Путину женщине, которая пожаловалась на отсутствие льгот и лекарств у ее 94-летней матери, участницы войны. Петербургский губернатор Александр Беглов уже поручил председателю городского комитета по социальной политике разобраться в ситуации. Тот в свою очередь уже связался с обратившейся к президенту гражданкой.

«Она и ее мать проживают в Брянской области. Сотрудники Комитета по социальной политике соберут всю необходимую информацию о положенных льготах и выплатах и передадут ее коллегам в администрацию Брянской области для принятия мер», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Брянские власти тоже оперативно отреагировали на новость и уже разыскали пенсионерку. Пожилая женщина живет в Климовском районе области с сыном.

«Сейчас будем разбираться в ситуации и выяснять, какую помощь можно оказать и какие льготы она получает», — сказали ТАСС в администрации региона.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 18 марта после траурной церемонии, посвященной 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, на Пискаревском кладбище к Владимиру Путину подошла женщина, которая попросила президента помочь ее 94-летней матери получить полагающиеся ей льготы. Президент пообещал оказать содействие.