Постельное фото Деми Роуз удивило ее фанатов нестандартным подходом модели к съемке. Фотограф запечатлел «британскую Кардашьян» сидящей в футболке с фотографией Эрика Линн Райта, больше известного как Eazy-E — крестного отца гангста-рэпа.

«Воскресный озноб», — так подписала снимок девушка.

Этим состоянием объясняется ее желание надеть футболку. Судя по геометке, фото было сделано на родине Деми, в Лондоне. В центре Туманного Альбиона сейчас около нуля градусов.

Instagram @demirosemawby

К счастью для поклонников, модель «утеплилась» только сверху. Роуз порадовала пользователей темным бельем и обнаженными фирменными бедрами.

«Деми, мы не сможем справиться с этим! Огонь!»

«Похоже, у тебя найдется место для еще одного»;

«Ничего себе! Прекрасная одежда и прекрасные глаза — королева великолепного стиля!» — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что сексуальная «британская Кардашьян» примерила лакированные ботфорты.