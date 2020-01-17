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Фото: Сексуальная «британская Кардашьян» примерила лакированные ботфорты

, 15:54 | Алиса Старжевская Фото 270

На снимке пышную и аппетитную грудь модели поддерживают тонкие лямки бюстгальтера — одна из них слегка спустилась и оголила плечо звезды.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Каждое новое фото сексапильной Деми Роуз становится все откровеннее предыдущего — недавно девушка выложила на своей страничке в Instagram свежий эротический снимок, который не мог не порадовать ее фанатов.

В кадре «британская Кардашьян» позирует в откровенном кружевном белье. Пышную и аппетитную грудь модели поддерживают тонкие лямки бюстгальтера — одна из них слегка спустилась и оголила плечо звезды. Длинные волосы Деми завила в элегантные кудри, которые небрежно начесала и перекинула на одну сторону.

Instagram @demirosemawby

Образ Роуз дополнила кожаными лакированными ботфортами и очками оригинальной формы — оба аксессуара были ярко алого цвета.

«Придумай подпись», — гласит светящаяся неоновая вывеска позади знаменитости.

Фанаты с восторгом восприняли новую публикацию — они отметили, что на снимке Деми Роуз невероятно обворожительна и желанна.

«Горячая»;

«Тебе определенно не нужна подпись»;

«Огонь»;

«Хочу быть там»;

«Совершенство на каблуках», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная «британская Кардашьян» покорила мужчин видео с эротической фотосессии

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