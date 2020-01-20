Экипажи российских вертолетов ВВО показали «горку» и «воронку»

Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО отработали сложный пилотаж в Хабаровском крае, сообщает Минобороны. Штатные единицы Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнили «воронку» — движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, «горку» — полет боком с резким набором высоты на скорости 90 километров в час, а также зависание и развороты в воздухе.

Тренировочные полеты прошли на полигоне Святогорье, а простой пилотаж в районе — аэродрома Хабаровск-Центральный. Выполнено более десяти вылетов.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» — многоцелевая всепогодная машина, прозванная за огневую мощь «летающим танком». Это двухместная модификация ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Вертолет способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. По летным характеристикам в выполнении сложных элементов в воздухе не имеет аналогов в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный вертолет упал на севере Мексики.