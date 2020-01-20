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«Милые бранятся, только тешатся»: Топалов ищет рецепты против споров с женой

, 18:11 | Мия Субботина Фото 57

Артист озадачил своих поклонников вопросом о том, как они преодолевают ссоры и разногласия в своей семейной жизни.

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов озадачил поклонников серьезным вопросом. Музыкант рассказал на своей странице в Instagram, что ищет рецепты против споров с женой Региной Тодоренко.

В кадре шоумен сидит с книгой в руках, в которой рассказывается о том, что нужно делать мужчине, чтобы построить крепкие отношения с женщиной. При этом Влад держится за голову, изображая, как сложно ему дается читать подобные рекомендации.

«Мда… Сколько не читай „руководства“ всякие, толку — „0“. В моменты „искры“ нам всем нужно одно и то же — СМИРЕНИЕ. Все мы — равны перед Богом. Все грешим одним и тем же, как бы не умничали. Есть ли у кого ЭФФЕКТИВНЫЕ рецепты против „трений“?» — поинтересовался музыкант.

Instagram @vladtopalovofficial

Поклонники поспешили прокомментировать пост артиста и написать свои советы, как они преодолевают ссоры и разногласия в своей семейной жизни.

«Милые бранятся, только тешатся»;

«Вспомнить приятные моменты с этим человеком и вместе найти компромисс, чтобы никому не было обидно»;

«Принять ее такой, какая она и есть, и любить. И не будут трения. Почаще добрых слов и приятных сюрпризов. Поменьше думать о себе любимом»;

«Всегда говорить: „И за это я тебя люблю…“», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Регина Тодоренко в сексуальной маечке перепела Адель.

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