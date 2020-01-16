  1. Пятый канал
  4. «Смело»: Фото Шпицы с арбузом между ног вызвало неприличные ассоциации у фанатов

«Смело»: Фото Шпицы с арбузом между ног вызвало неприличные ассоциации у фанатов

, 17:27 | Карина Бернтгольц Фото 604

После того, как звезда опубликовала в Instagram снимок, сделанный на пляже, фанаты разразились резкой критикой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Российскую актрису театра и кино Екатерину Шпицу затравили в сети после того, как она опубликовала провокационное фото. На снимке, вызвавшем бурные обсуждения, звезда позирует в бикини. Между ног у нее лежит разрезанный арбуз.

В подписи к публикации теледива поделилась эмоциями от своего отдыха.

«Заключительный день каникул. Отражение детей и моря в очках. Смех в ушах. Нарезанный швейцарским маникюрным ножом арбуз из местной лавочки и его непередаваемый вкус!» — написала светская львица.

Впрочем, подписчики не разделили впечатлений Шпицы. Вместо восхищения у многих из них кадр вызвал неприличные ассоциации, а у кого-то даже отвращение. Пользователи пристыдили звезду за такие «смелые», по их мнению, фотографии и посоветовали впредь быть скромнее и не придумывать причудливые композиции для снимков.

Instagram @katerinashpitsa

«Если, честно, фото ужасное. Лучше удалите!»

«Где сиськи?»

«Смело!»

«Бревно — ни талии, ни бедер!»

«Ассоциации из фильмов для взрослых!»

«Распущенность и пошлость, пардон. И ноль смущения!» — возмущались комментаторы.

Прочитав множество негативных комментариев, Шпица решила ответить на критику недоброжелателей и разместила в Instagram ироничный пост, адресованных злопыхателям. Однако и он не помог. Пользователи не унимаются и поп-прежнему подбирают саркастические выражения для описания фотографий артистки.

«Замерзла?»

«Слишком много слова «сексуальность»

«Вы совсем не понимаете юмор», — писали юзеры под последней публикацией звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Шпица выскочила из воды, чтобы показать подписчикам краба.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.57
0.14 68.66
0.29
Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки

Последние новости

18:42
Звезда «Собачьего сердца» Нина Русланова обратилась за помощью к медикам
18:27
Мацуев назвал большой проблемой отток преподавателей музыки из России в Китай
18:19
Наглый водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Петербурге
18:10
Названы знаки зодиака, которые этой зимой станут героями любовной сказки
18:05
Женщина впервые в истории заняла высокий государственный пост в Ватикане
18:02
Обвинительное заключение против Дональда Трампа передано в Сенат

Сейчас читают

«Бабушка —то, что надо!»: Жена Юдашкина показала безупречную фигуру в бикини
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]