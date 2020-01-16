«Смело»: Фото Шпицы с арбузом между ног вызвало неприличные ассоциации у фанатов

Российскую актрису театра и кино Екатерину Шпицу затравили в сети после того, как она опубликовала провокационное фото. На снимке, вызвавшем бурные обсуждения, звезда позирует в бикини. Между ног у нее лежит разрезанный арбуз.

В подписи к публикации теледива поделилась эмоциями от своего отдыха.

«Заключительный день каникул. Отражение детей и моря в очках. Смех в ушах. Нарезанный швейцарским маникюрным ножом арбуз из местной лавочки и его непередаваемый вкус!» — написала светская львица.

Впрочем, подписчики не разделили впечатлений Шпицы. Вместо восхищения у многих из них кадр вызвал неприличные ассоциации, а у кого-то даже отвращение. Пользователи пристыдили звезду за такие «смелые», по их мнению, фотографии и посоветовали впредь быть скромнее и не придумывать причудливые композиции для снимков.

Instagram @katerinashpitsa

«Если, честно, фото ужасное. Лучше удалите!»

«Где сиськи?»

«Смело!»

«Бревно — ни талии, ни бедер!»

«Ассоциации из фильмов для взрослых!»

«Распущенность и пошлость, пардон. И ноль смущения!» — возмущались комментаторы.

Прочитав множество негативных комментариев, Шпица решила ответить на критику недоброжелателей и разместила в Instagram ироничный пост, адресованных злопыхателям. Однако и он не помог. Пользователи не унимаются и поп-прежнему подбирают саркастические выражения для описания фотографий артистки.

«Замерзла?»

«Слишком много слова «сексуальность»

«Вы совсем не понимаете юмор», — писали юзеры под последней публикацией звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Шпица выскочила из воды, чтобы показать подписчикам краба.