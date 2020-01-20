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  4. Жена внука Пугачевой в воздушном платье ослепила фанатов своей красотой

Жена внука Пугачевой в воздушном платье ослепила фанатов своей красотой

, 18:41 | Карина Бернтгольц Видео 18

Алена Краснова провела соблазнительную фотосессию на берегу моря во время заката.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова сейчас отдыхает на Бали. Алена Краснова делится с подписчиками соблазнительными фотографиями с курорта, на которых демонстрирует безупречную фигуру в купальниках и откровенных нарядах. Совсем недавно модель покорила сеть, сделав несколько чувственных снимков в бикини, а на этот раз провела романтическую фотосессию на морском побережье.

В воздушном платье белого цвета она позировала на фоне обворожительных пейзажей острова и при этом выбирала максимально сексуальные позы. При свете закатного солнца она грациозно заходила в воду, сидела на камне и женственно двигалась перед камерой. Подписчики не могли оторвать глаз от Красновой. Каждое движение она выполняла настолько притягательно, что устоять было просто невозможно.

У жены внука Пугачевой получилось впечатлить публику. Все элементы съемки были подобраны идеально: и романтическая локация, и легкий, развевающийся на ветру наряд, и нежный образ светской львицы, который гармонировал с природой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена внука Пугачева порадовала фанатов новогодним фото.

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