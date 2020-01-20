Солистка театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе в 26 лет

Солистка, педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина ушла из жизни. На момент смерти девушке было 26 лет. Как сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков, причиной скоропостижной гибели Рузавиной стал оторвавшийся тромб.

Он отметил в Instagram, что трагическое известие повергло знакомых и близких девушки в шок. Весь коллектив театра скорбит о ее смерти.

«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердце!» — написал Казаков в социальной сети и приложил к посту фотографию умершей, на которой она искренне улыбается.

Instagram @kazakovser

Церемония прощания с Мариной Рузавиной прошла 18 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского драматурга Юрия Димитрина.