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  4. Солистка театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе в 26 лет

Солистка театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе в 26 лет

, 20:30 | Карина Бернтгольц Фото 117

По словам художественного руководителя Пензенского драматического театра, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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Фото, видео: Instagram @marinaruzavina, @kazakovser

Солистка, педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина ушла из жизни. На момент смерти девушке было 26 лет. Как сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков, причиной скоропостижной гибели Рузавиной стал оторвавшийся тромб.

Он отметил в Instagram, что трагическое известие повергло знакомых и близких девушки в шок. Весь коллектив театра скорбит о ее смерти.

«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердце!» — написал Казаков в социальной сети и приложил к посту фотографию умершей, на которой она искренне улыбается.

Instagram @kazakovser

Церемония прощания с Мариной Рузавиной прошла 18 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского драматурга Юрия Димитрина.

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