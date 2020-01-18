Умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика»

Российский драматург Юрий Димитрин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет. Об этом сообщил в Facebook композитор Алексей Журбин.

Как пишет «Экономика сегодня», Димитрин и Журбин были создателями первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Премьера произведения СССР состоялась в 1975 году, и с тех пор показывалась на сцене более двух с половиной тысяч раз. Всего же Юрий Димитрин написал более 70 либретто для музыкальных произведений. Среди них поставленная на сцене Мариинского театра опера-мистерия Смелкова «Братья Карамазовы», а также оперы «Идиот» того же композитора и «Евангелие от Иуды» Геккера. Кроме того, Димитрин является автором множества статей и пособий по созданию либретто, написал нескольких книг.

«Теперь Харон отвезет тебя на другой берег реки Леты… Прощай, Юра! Мне будет тебя не хватать», — написал в своем посте Журбин.

Facebook @alexander.zhurbin

Ранее опере «Орфей и Эвридика» и истории ее создания на Пятом канале был посвящен один из выпусков передачи «Культурный слой».