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«Еще чуть-чуть и Робертино Лоретти»: Гарри Галкин поет на французском — видео

, 14:48 | Валентин Черников Видео 232

Шестилетний сын Пугачевой исполнил шлягер Шарля Азнавура.

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Фото, видео: Instagram @garri_galkin, @maxgalkinru

Вокальный номер сына Максима Галкина впечатлил многочисленных фанатов мальчика и звезд отечественного шоу-бизнеса. Юморист выложил видео, на котором шестилетний Гарри под аккомпанемент фортепьяно исполняет шлягер Шарля Азнавура Tombe la neige («Падает снег») на языке оригинала.

Instagram @maxgalkinru

Песня из репертуара французского шансонье была написана для баритона и оттого сложна для дисканта. Тем не менее наследник Аллы Пугачевой справляется с задачей, вытягивая высокие ноты. В комментариях его похвалили Филипп Киркоров, Алика Смехова, Анита Цой, Денис Клявер, Лера Кудрявцева, Валентин Юдашкин и другие знаменитости. Подписчики отметили приятный тембр и хорошее французское произношение восходящей звезды.

«Еще чуть-чуть и Робертино Лоретти»;

«Умничка, это же надо!»

«С такими родителями грех не начать петь!»

«Солнышко, Гарри! Какой репертуар, как чистенько поет, прелесть! А тембр какой красивый!» — восхитились поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарри Галкин удивил фанатов навыками подводного плавания.

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