Вокальный номер сына Максима Галкина впечатлил многочисленных фанатов мальчика и звезд отечественного шоу-бизнеса. Юморист выложил видео, на котором шестилетний Гарри под аккомпанемент фортепьяно исполняет шлягер Шарля Азнавура Tombe la neige («Падает снег») на языке оригинала.
Песня из репертуара французского шансонье была написана для баритона и оттого сложна для дисканта. Тем не менее наследник Аллы Пугачевой справляется с задачей, вытягивая высокие ноты. В комментариях его похвалили Филипп Киркоров, Алика Смехова, Анита Цой, Денис Клявер, Лера Кудрявцева, Валентин Юдашкин и другие знаменитости. Подписчики отметили приятный тембр и хорошее французское произношение восходящей звезды.
«Еще чуть-чуть и Робертино Лоретти»;
«Умничка, это же надо!»
«С такими родителями грех не начать петь!»
«Солнышко, Гарри! Какой репертуар, как чистенько поет, прелесть! А тембр какой красивый!» — восхитились поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гарри Галкин удивил фанатов навыками подводного плавания.