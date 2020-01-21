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«Ихтиандр! Браво!» — Сын Галкина удивил фанатов навыками подводного плавания

, 10:10 | Валентин Черников Видео 238

Шестилетний Гарри проплыл 20 метров под водой и собрал комплименты подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @garri_galkin

Способности детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают удивлять поклонников звездного семейства. На фанатской странице шестилетнего Гарри Галкина в Instagram появилось видео, снятое его отцом из бассейна. В кадре мальчик ныряет на дно в маске и ластах и проплывает 20 метров под водой на глубине до 2,5 метра.

«Круто! Молодец!» — встретил сына на поверхности восхищенный артист.

Instagram @garri_galkin

Такую же реакцию заплыв Гарри вызвал и у пользователей соцсети. Умиленные фолловеры сравнили юного спортсмена с героем романа «Человек-амфибия» и дельфином.

«Ничего себе, Гарри! Ты Ихтиандр! Браво! Рекордсмен!»

«Маленький дельфинчик»;

«Действительно круто!»

«На самом деле, молодец Гаррик! Просто умничка!», — прокомментировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Пугачевой и Галкина сыграла телеведущую, стоя за стеклянной дверью.

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