В Госудме предложили оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества

Телеведущую и бывшую звезду «Дома-2» Алену Водонаеву необходимо привлечь к ответственности по закону об оскорблении общества. Такие предложения звучали на заседании Госдумы 21 января.

«Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров», — сказал спикер Госдумы.

Помимо штрафа, телеведущей предложили создать «заслоны» на телевидении. В Госдуме прозвучало, что такие меры только привлекут больше внимания к знаменитости, однако «мимо хамства проходить нельзя».

Как сообщал 5-tv.ru, Алена Водонаева ранее написала в Instagram, что часть россиян теперь якобы будет стремиться рожать только для получения помощи от государства. Таких людей она назвала «быдлом».

Заявление 37-летней уроженки Тюмени стало реакцией на предложение президента РФ Владимира Путина. Он анонсировал выдачу материнского капитала размером более 460 тысяч рублей уже при рождении первенца. Цель данной программы — поддержка молодых родителей и стимулирование семей к рождению детей.