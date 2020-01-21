  1. Пятый канал
  4. В Госудме предложили оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества

В Госудме предложили оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества

, 14:00 | Игорь Рязов 61

Телеведущая ранее назвала часть россиян «быдлом» за то, что соотечественники теперь якобы будут стремиться рожать только для получения маткапитала.

Фото: Instagram @alenavodonaeva

Телеведущую и бывшую звезду «Дома-2» Алену Водонаеву необходимо привлечь к ответственности по закону об оскорблении общества. Такие предложения звучали на заседании Госдумы 21 января.

«Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров», — сказал спикер Госдумы.

Помимо штрафа, телеведущей предложили создать «заслоны» на телевидении. В Госдуме прозвучало, что такие меры только привлекут больше внимания к знаменитости, однако «мимо хамства проходить нельзя».

Как сообщал 5-tv.ru, Алена Водонаева ранее написала в Instagram, что часть россиян теперь якобы будет стремиться рожать только для получения помощи от государства. Таких людей она назвала «быдлом».

Заявление 37-летней уроженки Тюмени стало реакцией на предложение президента РФ Владимира Путина. Он анонсировал выдачу материнского капитала размером более 460 тысяч рублей уже при рождении первенца. Цель данной программы — поддержка молодых родителей и стимулирование семей к рождению детей.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Последние новости

14:21
В сети обсуждают реакцию Брэда Питта на победу Дженнифер Энистон в премии SAG Awards
14:13
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании должности зампредседателя Совбеза
14:10
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
14:02
21 января — День инженерных войск России
14:00
В Госудме предложили оштрафовать Водонаеву за оскорбление общества
13:55
«Нет радости в глазах»: подписчики не сразу узнали Анну Семенович на отдыхе

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]