Пригожин назвал высказывание Водонаевой о «быдле» и маткапитале оскорбительными

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал пост телеведущей Алены Водонаевой о предложении президента России Владимира Путина изменить систему выплат материнского капитала.

Insytagram @alenavodonaeva

37-летняя уроженка Тюмени назвала часть россиян «быдлом» за то, что соотечественники теперь якобы будут стремиться рожать только за тем, чтобы получить от государства помощь.

Пригожин подчеркнул, что «когда блогеры дают оценку материнскому капиталу — это не очень правильно».

«Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права», — приводит слова Пригожина Газета.Ru.

Продюсер подчеркнул, что поддерживает поручение Путина.

«Логичнее получать маткапитал с рождением первого ребенка. Хотя это и маленькие деньги, но какая-то надежда для семей», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию заявил, что с 1 января 2020 года материнский капитал будет выдаваться уже при рождении первенца. Цель данной программы — поддержка молодых родителей и стимулирование семей к рождению детей. Размер выплаты составит более 466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка в семье материнский капитал будет увеличен на 150 тысяч рублей, то есть до 616 тысяч.

Помимо увеличения выплат при рождении детей, глава РФ призвал ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. На первом этапе их размер должен составить 5,5 тысячи рублей, однако в дальнейшем он может быть увеличен.