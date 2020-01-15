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Путин призвал выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка

, 12:54 | Карина Бернтгольц Видео 279

В ходе послания Федеральному Собранию глава РФ акцентировал внимание на демографической проблеме в стране.

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Фото, видео: РИА Новости / Константин Михальчевский, 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 13

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию заявил, что с 1 января 2020 года материнский капитал будет выдаваться уже при рождении первенца. Цель данной программы — поддержка молодых родителей и стимулирование семей к рождению детей. Размер выплаты составит более 466 тысяч рублей.

По словам российского лидера, программа материнского капитала продлит свое действие до конца 2026 года.

«Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, и, уверен, мечтает о детях», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что при рождении второго ребенка в семье материнский капитал будет увеличен на 150 тысяч рублей, то есть до 616 тысяч.

Помимо увеличения выплат при рождении детей, глава РФ призвал ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. На первом этапе их размер должен составить 5,5 тысячи рублей, однако в дальнейшем он может быть увеличен.

«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека», — пояснил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о демографической проблеме в стране.

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