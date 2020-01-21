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  4. ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями

ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями

, 17:16 | Валентин Черников Видео 2 081

По мнению астрологов, представители отдельных знаков зодиака меньше других годятся на роли пап и мам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudolf, Jörg Lange, Michaela Begsteiger

Трем зодиакальным парам нельзя заводить детей, пишет интернет-издание Сlutch.ua. Как отмечают астрологи, все имеют право стать родителями, но отдельные сочетания знаков годятся на эту роль меньше остальных. Дети у таких пар, скорее всего, не станут счастливыми и испытают немало страданий.

Близнецы и Весы

Союз этой пары астрологи ставят под вопрос даже для брака. Оба знака зодиака живут в постоянных метаниях. Весы сомневаются в себе и часто меняют собственные решения. Близнецы страдают от противоположности двух личностей, которые в них уживаются.

В таком тандеме ребенку некомфортно, он не ощущает стабильности, а ссоры родителей подрывают его уверенность в нерушимости семейных уз.

Рак и Рыбы

Эти знаки хорошо уживаются, пока дело не доходит до детей. Раки — люди семейные, но неуверенные в себе, отчего нуждаются в постоянной поддержке. Романтичным Рыбам, как и Ракам, нужно, чтобы партнер доказывал им любовь и строил воздушные замки.

Такие родители слишком зацикливаются на себе. В тандеме обоим партнерам часто бывает не до ребенка. А малыш страдает от нехватки внимания.

Стрелец и Телец

Представители обоих знаков — карьеристы и любители добиваться высот. Они тянутся к великому и того же ждут от детей. Свое чадо такие родители воспринимают как проект. Из ребенка они пытаются создать совершенного и успешного во всем человека.

Если же этого не получается, их разочарование может жестко отразиться на наследнике. А отпрыск в результате живет под постоянным прессингом.

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ТОП-3 пар по знакам зодиака, которым лучше не становиться родителями

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