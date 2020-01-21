Часть министров обновленного правительства России прошли обучение в так называемой «школе губернаторов»

В состав обновленного правительства РФ вошли два выпускника так называемой «школы губернаторов». Бывший глава Пермского края, а ныне министр экономического развития Максим Решетников и российский правовед Валерий Фальков, занявший пост министра науки и высшего образования, в свое время уже прошли обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Новый министр труда и соцзащиты Антон Котяков и глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко обучаются на третьем потоке «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «школой губернаторов» начала свою работу в июне 2017 года. План обучения был разработан на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлен на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил положение о структуре нового Кабмина. В соответствии с указом главы государства «О структуре федеральных органов исполнительной власти» теперь у нового премьер-министра будет на одного заместителя меньше.