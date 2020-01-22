Супруга Мартиросяна рассказала, какие комплименты ей делает Гарик

Супруга комика Гарика Мартиросяна опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте на фоне моря. В подписи к снимку Жанна Левина-Мартиросян поделилась подробностями появления данного кадра.

На фотографии 43-летняя знаменитость позирует в черно-белой водолазке и обтягивающих черных брюках, которые выгодно подчеркивают ее стройные ноги.

«Гарик, фотографируя меня, сказал: „Были бы в шахматах такие фигуры — я бы точно бросил работу и стал бы профессиональным шахматистом!“ Могут, конечно, армяне делать комплименты, когда долму заказывают на ужин», — шутливо подписала пост супруга знаменитости.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга юмориста восхитила фанатов своей точеной фигурой и стройными ногами. Также поклонники одобрили комплимент резидента Comedy Club.

«Да, а долму-то видимо один Гарик ест»;

«И правда, фигурка бомба»;

«Красотка! Гарик прав на 10000%»;

«Жанна! Вы, прелесть!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Мартиросяна заявила о намерении занять место Меган Маркл при дворе.