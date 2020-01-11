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Жена Мартиросяна заявила о намерении занять место Меган Маркл при дворе

, 12:15 | Анастасия Игонина Фото 1 511

Жанна Левина-Мартиросян, полагает, что «свято место пусто не бывает».

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Фото, видео: Instagram @jannalevina_martirosyan

Жена Гарика Мартиросяна заявила, что намерена занять место Меган Маркл при королевском дворе Великобритании. О своих грандиозных планах Жанна Левина-Мартиросян рассказала в Instagram.

Поводом для развития идеи стала новость о том, что герцог и герцогиня Сассекские отреклись от королевских полномочий. В шутку Жанна сообщила фолловерам, что уже придумала, как выдать себя за новую Маркл.

«Переживаю сильно. Ведь свято место пусто не бывает! Побегу в паспортный стол и поменяю имя на Меган, а Гарри и виза в Лондон в нашей семье уже есть!» — делится размышлениями Левина-Мартиросян.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга комика даже придумала, как, устроившись при британском дворе, наладить отношения между Лондоном и Москвой. По словам Жанны, ей потребуется всего лишь «пара жгучих кавказских комплиментов королеве», чтобы растопить сердце Елизаветы II.

Поклонники высоко оценили шуточную идею блогерши. Фолловеры Жанны пожелали ей успехов в намечающихся придворных интригах.

«Попытка не пытка — действуйте!»

«Вам бы с Гариком очень престол был к лицу»;

«Не опоздать бы, желающих, наверное, вагон», — поддержали подписчики грандиозный замысел жены Мартиросяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что удивительное сходство жены Мартиросяна с Алсу на архивном фото заметили подписчики и сама певица.

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