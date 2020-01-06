Равшана Куркова отдыхает на Бали с новым возлюбленным

Равшана Куркова редко афиширует свою личную жизнь в блогах и социальных сетях. Начало новых отношений девушка снова предпочла скрыть от любопытных глаз, чего не скажешь про ее бойфренда. Избранником актрисы стал владелец сети московских боксерских клубов Сергей Амарян. Фото с совместного отдыха Сергей опубликовал в Instagram.
Пара сбежала от слякоти и холода на Бали, греться под лучами солнца и наслаждаться красотами Индийского океана.
«Полет нормальный», — лаконично подписал Сергей фото, на котором Равшана трогательно прижимается к молодому человеку.
Появление снимка на странице Амаряна вызвало бурное обсуждение среди подписчиков — многие отметили, что пара отлично смотрится вместе.
«Счастья вам»;
«Мне нравится, как вы смотритесь»;
«Повезло тебе. Она необыкновенная»;
«Такая приятная пара», — отреагировали поклонники.
Как пишет «7Дней.ру», весь предыдущий год актрисе приписывали роман сразу с несколькими мужчинами. Один из них — режиссер Владимир Битоков, с которым Куркова вышла в свет на светской вечеринке «Кинотавра».
Ранее 5-tv.ru писал, что Куркова сразила сеть стройными ногами.