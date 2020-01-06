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Равшана Куркова отдыхает на Бали с новым возлюбленным

, 11:58 | Алиса Старжевская Фото 2 988

Трогательный снимок с совместных новогодних каникул опубликовал сам бойфренд актрисы.

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Фото, видео: Instagram @gadroot, @rav_shana

Равшана Куркова редко афиширует свою личную жизнь в блогах и социальных сетях. Начало новых отношений девушка снова предпочла скрыть от любопытных глаз, чего не скажешь про ее бойфренда. Избранником актрисы стал владелец сети московских боксерских клубов Сергей Амарян. Фото с совместного отдыха Сергей опубликовал в Instagram.

Пара сбежала от слякоти и холода на Бали, греться под лучами солнца и наслаждаться красотами Индийского океана.

«Полет нормальный», — лаконично подписал Сергей фото, на котором Равшана трогательно прижимается к молодому человеку.

Instagram @gadroot

Появление снимка на странице Амаряна вызвало бурное обсуждение среди подписчиков — многие отметили, что пара отлично смотрится вместе.

«Счастья вам»;

«Мне нравится, как вы смотритесь»;

«Повезло тебе. Она необыкновенная»;

«Такая приятная пара», — отреагировали поклонники.

Как пишет «7Дней.ру», весь предыдущий год актрисе приписывали роман сразу с несколькими мужчинами. Один из них — режиссер Владимир Битоков, с которым Куркова вышла в свет на светской вечеринке «Кинотавра».

Ранее 5-tv.ru писал, что Куркова сразила сеть стройными ногами.

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