Равшана Куркова отдыхает на Бали с новым возлюбленным

Равшана Куркова редко афиширует свою личную жизнь в блогах и социальных сетях. Начало новых отношений девушка снова предпочла скрыть от любопытных глаз, чего не скажешь про ее бойфренда. Избранником актрисы стал владелец сети московских боксерских клубов Сергей Амарян. Фото с совместного отдыха Сергей опубликовал в Instagram.

Пара сбежала от слякоти и холода на Бали, греться под лучами солнца и наслаждаться красотами Индийского океана.

«Полет нормальный», — лаконично подписал Сергей фото, на котором Равшана трогательно прижимается к молодому человеку.

Instagram @gadroot

Появление снимка на странице Амаряна вызвало бурное обсуждение среди подписчиков — многие отметили, что пара отлично смотрится вместе.

«Счастья вам»;

«Мне нравится, как вы смотритесь»;

«Повезло тебе. Она необыкновенная»;

«Такая приятная пара», — отреагировали поклонники.

Как пишет «7Дней.ру», весь предыдущий год актрисе приписывали роман сразу с несколькими мужчинами. Один из них — режиссер Владимир Битоков, с которым Куркова вышла в свет на светской вечеринке «Кинотавра».

Ранее 5-tv.ru писал, что Куркова сразила сеть стройными ногами.