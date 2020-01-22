  1. Пятый канал
  4. Врач-эндокринолог из Петербурга стала «Миссис Вселенная Классик 2020»

Врач-эндокринолог из Петербурга стала «Миссис Вселенная Классик 2020»

, 8:59 Эфирная новость 127

По условиям конкурса, участвовать в нем могут только замужние женщины в возрасте от 40 лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @verb.ksenia; 5-tv.ru

Победу в престижном конкурсе «Миссис Вселенная 2020» одержала россиянка. Первое место и корону жюри единогласно присудило жительнице Петербурга Ксении Вербицкой.

По условию в конкурсе принимают участие замужние женщины в возрасте от 40 лет. В этом году на победу претендовали 36 красавиц со всего мира. Для Ксении Вербицкой участие в подобном конкурсе уже не первое. В прошлом году она завоевала титул миссис Петербург. У нее четверо детей, по профессии «Миссис Вселенная» врач-эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «Мисс Вселенная» Оксана Федорова вместе с детьми танцует под новогодней елкой.

Читайте также

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей

Последние новости

10:18
ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей
10:12
Российские спецслужбы рассекретили уникальные материалы об освобождении концлагеря Освенцим
10:02
Самолет, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, вынуждено сел в Ростове-на-Дону
9:52
Роспотребнадзор предупредил россиян о зимней активности клещей
9:41
«Лара Крофт»: Ким Кардашьян в эффектном купальнике позирует на лестнице
9:26
Пенсионера с тяжелой травмой головы нашли в Петербурге

Сейчас читают

«Премьер-министр Польши убил в себе человека»: Захарова прокомментировала заявление Моравецкого
Гороскоп на 22 января: Луна в Козероге побуждает заглянуть внутрь себя
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]