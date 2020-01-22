Врач-эндокринолог из Петербурга стала «Миссис Вселенная Классик 2020»

Победу в престижном конкурсе «Миссис Вселенная 2020» одержала россиянка. Первое место и корону жюри единогласно присудило жительнице Петербурга Ксении Вербицкой.

По условию в конкурсе принимают участие замужние женщины в возрасте от 40 лет. В этом году на победу претендовали 36 красавиц со всего мира. Для Ксении Вербицкой участие в подобном конкурсе уже не первое. В прошлом году она завоевала титул миссис Петербург. У нее четверо детей, по профессии «Миссис Вселенная» врач-эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «Мисс Вселенная» Оксана Федорова вместе с детьми танцует под новогодней елкой.